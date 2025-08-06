В Наро-Фоминском округе продолжается борьба с борщевиком

Усилиями задействованы все девять территориальных управлений округа. На муниципальных землях применяется комплекс мер: скашивание, культивация почвы и использование специализированных химических средств. Владельцы личных и арендованных участков несут ответственность за состояние своих владений. В случае неисполнения требований нарушителям направляются предписания, за соблюдением которых ведется постоянный контроль. В большинстве случаев собственники оперативно устраняют проблему. В отношении тех, кто игнорирует уведомления, применяются административные санкции.

Контроль за процессом устранения борщевика осуществляется под личным руководством главы Наро-Фоминского городского округа, Романа Шамнэ.

«Уничтожение борщевика – это наша общая задача, требующая последовательного подхода и ответственности каждого, кто использует землю. Это необходимо для обеспечения безопасности здоровья жителей округа, сохранения экологической обстановки и поддержания продуктивности сельского хозяйства», – заявил Роман Шамнэ.

Особую актуальность вопрос имеет в Атепцевском территориальном управлении, где борщевик начал активно разрастаться еще в середине XX века, когда его выращивали как ценное кормовое растение. С начала текущего года выдано 59 предписаний, половина из которых адресована юридическим организациям, и наложено 7 штрафов.

Для усиления надзора заместитель главы округа, Андрей Ковалько, провел выездную проверку на трех наиболее проблемных участках, включая территории компаний «Восход» и «Элинар-Агро», где были отмечены различные модели действий. «Элинар-Агро» оперативно, в течение недели, ликвидировала борщевик после получения уведомления, продемонстрировав ответственный подход. Компания «Восход» же ограничилась оплатой штрафа в размере 150 тысяч рублей. Материалы по данному инциденту подготовлены и направлены в контролирующие органы.

С 1 марта 2026 года в силу вступят изменения в Земельный кодекс Российской Федерации. Новые положения дадут возможность пересматривать права на использование земельных участков в подобных ситуациях. Соответствующий закон уже подписан Президентом.

Все предпринимаемые меры направлены на достижение одной цели – пресечение распространения опасного растения. Специалисты работают локально, оперативно реагируют на обращения граждан и доводят каждое дело до окончательного решения. Только такой системный подход позволит эффективно справиться с проблемой и восстановить хозяйственную ценность земель, пораженных борщевиком.