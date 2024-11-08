В Наро-Фоминском округе торжественно открыли обновленный после капремонта детсад

В поселке Селятино Наро-Фоминского округа после капитального ремонта открыли детский сад. Событие стало долгожданным и радостным для жителей, которые теперь смогут водить детей в комфортное и современное учреждение.

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина, директор Селятинской средней школы Ольга Савостикова и воспитанники перерезали красную ленту и официально открыли двери детсада после ремонта. Провели торжественный концерт, где дети пели и танцевали, радуя глаз присутствующих. Открытие детсада стало настоящим праздником, на котором главные поздравления принимали руководство и коллектив учреждения, малыши и их родители. Благодарность выразили подрядчику и администрации, которые провели преображение в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья».

Отметим, что здание детсада в Селятино будет принимать по 280 юных воспитанников. Здесь уместятся 12 групп разных возрастных категорий. Благодаря капремонту для них создали все необходимые условия.

В учреждении заменили все старые конструкции и инженерные сети. Строители возвели новые перегородки, уложили полы и обустроили потолки. Заменили в здании детсада двери и окна, а также устаревшие элементы интерьера. Позади и другие масштабные работы, которые позволили превратить помещения в комфортные пространства для труда работников и времяпровождения юных посетителей.