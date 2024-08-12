В Наро-Фоминском округе торжественно отметили День города Верея

История города Верея насчитывает более шести с половиной веков. Именно тогда появились первые упоминания о нем в летописях. На праздничные мероприятия пришли жители и гости города. Главной тематикой праздничного представления, которое назвали «Живая связь времен», стала история города. Участники мероприятия приятно проводили время и одновременно расширяли свой кругозор. Для гостей подготовили мастер-классы, ярмарку, выставку военной атрибутики девятнадцатого и двадцатого веков и показательные выступления казаков.

Одним из организаторов праздничных торжеств стали сотрудники местного историко-краеведческого музея. После праздника экспонатов стало еще больше. На сцене сотрудникам были переданы артефакты, найденные в ходе недавних археологических раскопок.

Жители Вереи получили награды от профильных министерств Московской области, почетные грамоты Московской областной Думы, грамоты, благодарности и благодарственные письма главы Наро-Фоминского городского округа и окружного Совета депутатов. Горожане переняли от потомков умение адаптироваться в любых ситуациях и всегда бороться.

«Уважаемые жители, хочу поздравить с днем рождения нашего любимого города. Хочу отметить, что это наш общий праздник - праздник для тех, кто родился в этом городе, а также тех, кто приехал сюда работать и жить. И, конечно же, это праздник тех, кто любит родную Верею и трудится на ее благо. Желаю нашим жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия, а нашей любимой Верее - процветания. С праздником!», — поздравил начальник Территориального управления Верея Антон Миняев.

Военно-историческое представление, посвященное Дню города Верея, напомнило о важности единения земляков. Верея раньше была самым большим городом Московской губернии. Теперь это небольшой городок, но размер площади не имеет значения. Складывается ощущение, что каждый сантиметр города пропитан необыкновенной историей и любовью.