В Наро-Фоминском округе торжественно захоронили останки красноармейца Алексея Сизова

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

В Наро-Фоминском округе на территории сельского кладбища в деревне Бурцево состоялось торжественное захоронение останков красноармейца Сизова Алексея Алексеевича, который героически погиб в годы Великой Отечественной войны.

На памятное мероприятие пришло много людей, которые с уважением относятся к погибшим ради блага Родины соотечественникам. Подобные встречи занимают особенное значение в сохранении исторической памяти и становлении уважительного отношения к подвигу солдат Красной Армии. Отряды поисковиков выполняют большой объем работ, чтобы осуществить захоронение бойца.

«Благодаря усилиям поисковиков мы узнаем имена ранее безызвестных героев и глубже осознаем, какую колоссальную цену заплатил наш народ за Великую Победу», — отметил Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

В церемонии приняли участие почетные гости — родственники уроженца Наро-Фоминского района Алексея Алексеевича Сизова, депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, представители Администрации округа и депутатского корпуса, школьники, юнармейцы и волонтеры.

Алексей Алексеевич родился в 1914 году. Он выступает для современных россиян символом мужества и героизма. Воин самоотверженно сражался с врагом, чтобы защитить своих близких и соотечественников. Подвиг Сизова навсегда будет сохранен в памяти людей.

«Мы всегда будем помнить о тех, кто защищал наше Отечество», — подчеркнул Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.