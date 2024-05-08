В Наро-Фоминском парке «Победы» прошла праздничная программа, посвященная Дню Победы

В парке «Победы» Наро-Фоминского городского округа в преддверии празднования Дня Победы состоялись тематические мероприятия.

Организаторы мероприятия подготовили различные конкурсы: спортивные состязания, современный бой на мечах, метание саперных лопаток, сборка и разборка АК и ПМ.

В рамках праздничной программы была проведена акция «Георгиевская ленточка», цель которой — беречь память о подвиге воинов Великой Отечественной войны. Стать участником акции легко. Достаточно надеть значок, символизирующий один из главных атрибутов Дня Победы, утвержденный еще императрицей Екатериной II.

В парке также прошел концерт «Победный май». Для жителей и гостей города подготовили песни, которые славят победу наших соотечественников, и яркие выступления. Кроме того, состоялся кинопоказ фильма «А зори здесь тихие», который повествует о героизме советских воинов.

Ранее мы сообщали, что глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ посетил место захоронения солдат и офицеров 201-й Латышской стрелковой дивизии, которые участвовали в освобождении наро-фоминской земли.