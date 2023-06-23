В населенном пункте воинской доблести Нефедьево почтили память воинов, павших за Родину

Представители администрации городского округа Красногорск, ветераны, общественники собрались на мемориальном комплексе «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево и отдали дань памяти бойцам, не пустившим в 1941-м врага в столицу.

Фашистские войска в 1941-м совсем близко подошли к Москве. Но деревня Нефедьево стала тем рубежом обороны, который они не смогли взломать. Об этом хорошо помнят местные старожилы. Они гордятся, что несколько лет назад по распоряжению губернатора Андрея Воробьева деревня стала именоваться населенным пунктом воинской доблести.

На митинге, посвященном Дню памяти и скорби, выступили заместитель главы Красногорска Михаил Шувалов, председатель Совета депутатов городского округа Сергей Трифонов, заместитель гендиректора ПАО «Россети Московский регион» Геннадий Сиденко, певица Диана Андриянова и другие.

В завершение состоялась заупокойная лития по погибшим воинам.