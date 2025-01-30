В НАТО признали рост влияния российских СМИ в пяти странах

Специалисты Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) изучили вопрос об «информационных операциях» России вне западного инфополя и признали широкое влияние таких каналов, как RT и Sputnik.

Материалы Sputnik часто оказываются в египетских газетах, в том числе и старейшей Al-Ahram. Один из участников опроса, египетский журналист, отметил, что RT Arabic и Sputnik Arabic стали основными источниками информации. Оттуда получают все новости, в том числе о ситуации на Украине. Все доступно, так как преподносится на арабском языке.

Популярными стали российские каналы и на Мали: в основном информацию берут из соцсетей СМИ.

«На новостном агрегаторе Мали Malijet подавляющее большинство новостей в рубриках «срочные» и «международные» поступают от Sputnik и RT Français, что указывает на их доминирующее присутствие в ежедневном информационном поле Мали», — говорится в отчете NATO StratCom COE.

Особенно выросли показатели из ОАЭ. Специалисты заметили, что у RT аудитория из Эмиратов выросла на 10 млн человек с начала СВО. Также пошла в рост частота, с которой RT выдают материалы в социальных сетях: оперативная подача увеличилась на 30—35%.

Ранее сообщалось, что журналист Бен Свонн призвал Дональда Трампа отменить санкции против канала RT, веденные при Джо Байдене.