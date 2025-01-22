Журналист-расследователь Бен Свонн призвал президента США Дональда Трампа доказать свою республиканскую позицию и отметить указ Джо Байдена против российских масс-медиа, в частности и канала RT .

Страны Запада усложняют вещание RT, а в США канал подвергли жестким ограничениям и давлению. Журналист Бен Свонн заявил, что так было при бывшем президенте, а у Дональда Трампа есть возможность доказать свою позицию и отменить указ о санкциях. По мнению обозревателя, это бы стало отличной проверкой, в том числе по части хваленной в Штатах «свободе слова».

«Действительно ли президент [США Дональд Трамп] верит в свободу слова для всех, вне зависимости от того, кому эти слова принадлежат, или он имеет в виду лишь те слова, с которыми согласен?» — задался вопросом Свонн.

Напомним, что у RT большая ветка вещания в странах Европы. Расширили его и на Сербию.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские СМИ доказали объективную и грамотную работу в РФ и за рубежом.