В наукограде Дубна произвели более полумиллиона медицинских изделий для диабетиков

За 2024 год округ Дубна отметился производственными успехами, один из которых — создание 500 тысяч медицинских изделий, предназначенных для людей с сахарным диабетом.

Свыше полумиллиона медицинских изделий для диабетиков изготовил один из старейших резидентов ОЭЗ «Дубна» — компания «АРКРЭЙ». В списке произведенных товаров множество глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок. За год это высокие показатели, которые собираются нарастить в 2025-м.

Например, в этом году компания намерена выпустить тест-полоски для диагностики сахарного диабета в количестве более 500 тысяч упаковок. С учетом производства других изделий, объемы продукции серьезно вырастут по сравнению с прошлым годом.

Компания расширяет технологический потенциал, проводит модернизацию, расширяет позиции выпускаемых изделий. В планах выпуск семи видов глюкометров. Кроме того, регистрации ожидают анализаторы гликированного гемоглобина и лабораторного типа.

Оснащение современным оборудованием помогает поддерживать качество продукции и наращивать мощности. Сейчас на предприятии наукограда восемь высокотехнологичных производственных линий, которые могут расширить для производства еще большего количества медицинских изделий. Это значит, что еще больше людей с диабетом по всей стране смогут получить необходимые приспособления.