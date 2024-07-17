В наукограде Фрязино появился еще один стобальник

Выпускница школы №1 г.о. Фрязино Надежда Корниенко получила высший балл по литературе, воспользовавшись правом пересдачи одного из результатов ЕГЭ.

Выпускница Надежда Корниенко осталась недовольна результатом сдачи экзамена по литературе, поэтому подала заявление о его пересдаче. Девушка упорно занималась и следовала всем рекомендациям, которыми с ней делилась школьный учитель Киселева Юлия Владимировна.

«Поздравляю Надежду с достижением высокого результата, ее упорству и труду стоит позавидовать. Отдельные слова благодарности родителям и преподавателю Киселевой Юлии Владимировне!» — отметил Глава городского округа Фрязино Дмитрий Ричардович Воробьев.

Надежда — призер МЭ ВсОШ по праву, географии, технологии «Информационная безопасность», технологии «Робототехника», французскому и китайскому языку, является стипендиатом Главы. Выпускница активно увлекается спортом и театральным искусством. Именно с творческой деятельностью девушка и собирается связать свою карьеру. Надежда прошла три отборочных тура в театральный ВУЗ и ждет решения конкурсной комиссии. Юная горожанка проявила себя как старательная и целеустремленная ученица, уважающая опыт старших.

Практика пересдачи одного из результатов ЕГЭ в нынешнем году применялась впервые. С подобной инициативой обратился президент России Владимир Путин.