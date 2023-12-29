В небе над Белгородом не менее 20 взрывов, по врагу работает российская ПВО
Фото: [соцсети]
Жители Белгорода и окрестных районов сообщают о звучащих в небе серии взрывов. Как передает Shot, по предварительной информации, причиной происходящего является работа боевых расчетов ПВО по вражеским воздушным объектам.
Всего к настоящему времени известно и не менее 20 громких хлопках. Официальных комментариев властей Белгородской области пока не поступало.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четвертом сбитом за день вражеском беспилотнике.