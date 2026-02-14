«В небе над Москвой тишина». Столичные аэропорты перешли на спецрежим работы из-за временных ограничений

В столичных аэропортах Внуково и Шереметьево введен специальный режим работы. Теперь прием и отправка воздушных судов осуществляется исключительно по предварительному согласованию с уполномоченными структурами.

Причиной этому стало временное ограничение использования воздушного пространства в зоне действия данных аэрогаваней.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве также предупредили пассажиров, что в сложившихся условиях возможны изменения в графике вылетов и прибытий.

Ранее сообщалось о том, что стюардессы JetBlue отказались убрать фекалии из туалета и сорвали рейс.