«В небе над Москвой тишина». Столичные аэропорты перешли на спецрежим работы из-за временных ограничений
Аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию
Фото: [istockphoto.com/anouchka]
В столичных аэропортах Внуково и Шереметьево введен специальный режим работы. Теперь прием и отправка воздушных судов осуществляется исключительно по предварительному согласованию с уполномоченными структурами.
Причиной этому стало временное ограничение использования воздушного пространства в зоне действия данных аэрогаваней.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве также предупредили пассажиров, что в сложившихся условиях возможны изменения в графике вылетов и прибытий.
