В некоторых районах Москвы сохранились проблемы с мобильным интернетом

В пресс-службе компании X5 Group рассказали RT, что в условиях проблем с мобильным интернетом сотрудники сталкиваются с определенными трудностями в некоторых районах Москвы. В частности, речь и о сервисах доставки.

В некоторых московских районах наблюдаются перебои с мобильным интернетом, что осложняет работу сервисов доставки. Как пояснили эксперты, нестабильное соединение влияет как на клиентские приложения, так и на программы курьеров, что увеличивает время выполнения заказов. Среднее время доставки выросло на 20 минут.

Компания заявила, что оптимизирует процессы, чтобы сократить задержки. Например, курьерам могут заранее передавать данные маршрутов или дублировать задания офлайн-способами.

В X5 Group отметили, что ввели компенсации для сотрудников, столкнувшихся с простоем из-за технических сбоев. Мониторинг ситуации ведется в реальном времени.

Ранее сообщалось, что москвичи столкнулись с проблемами связи перед парадом Победы.