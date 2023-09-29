В нескольких регионах РФ возбуждены первые антимонопольные дела из-за цен на топливо

Они были заведены в Дагестане, Краснодарском крае, а также в Ростовской и Белгородской областях. Об этом рассказали в KP.RU .

Федеральная антимонопольная служба сообщила о том, что в ряде регионов Российской Федерации были возбуждены дела из-за нарушений закона о защите конкуренции. Известно, что они стали причиной повышения цен на топливо.

На официальном сайте ведомства уточняется, что данное решение было принято по результатам проведенного первичного анализа на рынке нефтепродуктов.

Ранее российский лидер Владимир Путин уже сообщал о принятых мерах по стабилизации цен на топливо в РФ. Президент выразил свою надежду на то, что они дадут свой результат. Но, несмотря на это, стоимость бензина все еще продолжает расти.

На данный момент ФАС России продолжает анализировать ситуацию, сложившуюся на товарном рынке нефтепродуктов.