В Нестерово г.о. Коломна дома активно подключают к газу по президентской программе

Газопроводы в Нестерово начали строить осенью 2023 года. Работы ведутся активно и продвигаются все дальше. В настоящее время уже 10 домов в Нестерово готовы к подключению газа. Для этого специалисты Мособлгаза проводят строительно-монтажные работы. Пока бригады трудятся на участках двух владельцев, обратившихся за услугами по программе. Обеспечение газом станет настоящим подарком, ведь семья заявителей лишь недавно оформила дом и подала заявку в конце сентября. Работы, как отметили в АО «Мособлгаз», начались оперативно.

В городском округе Коломна продолжают реализацию президентского проекта «Социальная газификация». В деревне Нестерово к «голубому топливу» начинают подключать первых заявителей.

«С нетерпением ждем подключения газа: первым делом сделаю стяжку и начну внутреннюю отделку. Готовы даже без обоев жить, лишь бы с газом, в тепле!» — делится эмоциями хозяин одного из домов в Нестерово.

Отметим, что газификацию проводят по комплексному договору. Таким образом специалисты АО «Мособлгаз» выполнят все работы: проведут газопровод к границе участка и внутри, а также подготовят дом к подключению.

Попасть в программу газификации в Коломне можно, подав заявку в личном кабинете клиента и там же подписать договор в электронном формате. Для жителей публиковали инструкцию на канале.

Для вопросов можно обращаться в чат по Городскому округу Коломна и напрямую в АО «Мособлгаз».