В Невьянске две трети жителей остались без тепла и воды

В городе Невьянск Свердловской области более 14 тысяч жителей остались без тепла и воды после аварии на Романовском водозаборе, сообщает региональная прокуратура.

Из-за обильного снегопада произошел обрыв проводов линии электропередач. В результате аварийного отключения электроэнергии на водозаборе вышли из строя три насоса. Подачу электричества удалось восстановить по резервной линии, но две трети жителей остаются без водоснабжения.

Прокуратура проводит проверку в отношении предприятия «Невьянский водоканал» и выясняет, все ли меры были приняты при устранении аварии.

Российские регионы попали под действие циклона «Ваня», вызвавшего мощные снегопады. Из-за аварий без электричества остались тысячи людей в Ростовской области, а также в ДНР и ЛНР. Энергетики ведут восстановительные работы.