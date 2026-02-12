В Невском районе Петербурга школа остается на карантине: Роспотребнадзор ищет источник инфекции

В официальном сообществе школы пояснили: повторные анализы и обработка сетей необходимы, чтобы «исключить риск распространения инфекции». Только после получения результатов будет принято решение о возобновлении очных занятий. Напомним, очаг острой кишечной инфекции в школе № 39 зафиксировали 4 февраля. К настоящему моменту число пострадавших достигло 96 человек — среди них ученики, сотрудники образовательного учреждения и работники пищеблока. Пятерых школьников и одного педагога госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно. По данным Роспотребнадзора, питание в школе обеспечивает АО «КСП „ВОЛНА“». Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Учреждение закрыто на карантин, ученики переведены на дистанционное обучение.