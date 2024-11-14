В Нидерландах девушка решившаяся на эвтаназию передумала в последний момент

Молодая женщина из Нидерландов приняла решение о эвтаназии, но в последний момент изменила свое мнение. Как сообщил The Times, 22-летняя Роми много лет страдала от анорексии и клинической депрессии.

Четыре года назад она начала убеждать своего психиатра и родных в том, что эвтаназия — это для нее единственный выход.

В Нидерландах с 2001 года эвтаназия допускается добровольно для пациентов, страдающих от невыносимых физических или психологических мучений без надежды на выздоровление.

Роми смогла получить разрешение на процедуру, которую считала единственно верным решением.Процедура должна была состояться в июне в одном из хосписов Лейдена.

Она уже находилась на больничной койке, когда медсестра объясняла ей процесс. Перед введением обезболивающего, медсестра задала стандартный вопрос: «Вы уверены?». Вдруг, в момент подготовки к инъекции, Роми отказалась от эвтаназии и начала плакать.

Позже Роми опять вернулась к этой мысли и ей назначили повторную процедуру. Однако благодаря поддержке психиатра и друзей, она продолжила лечение и отменила инъекцию.

В настоящее время она живет в общине для людей с психическими расстройствами в Роттердаме и начала курсы по педагогике два месяца назад.

Ранее сообщалось, что американка сняла фильм о своем отце, который решился на эвтаназию.