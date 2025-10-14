В Нидерландах установили личность женщины, тело которой нашли на пляже более 20 лет назад

Спустя более чем два десятилетия в Нидерландах идентифицировали останки женщины, найденные на пляже. Как сообщает BBC News, личность погибшей установили в рамках международной полицейской операции «Опознай меня».

Эта история началась в 2004 году, когда на пустынном пляже близ деревни Вассенар были найдены человеческие останки. Все попытки определить, кому они принадлежали, на протяжении 21 года оставались безуспешными. Прорыв наступил лишь когда расследование было включено в масштабный международный проект, направленный на раскрытие подобных загадочных случаев.

Жертвой оказалась 35-летняя гражданка Германии Ева Мария Поммер. Благодаря настойчивости голландских и немецких детективов еще одна женщина получила имя, отметил комиссар Национальной полиции Нидерландов Янни Кнол.

Обстоятельства ее смерти по-прежнему окутаны тайной. Тело Евы Марии было обнаружено в песчаных дюнах без видимых следов насильственной смерти, и точная причина гибели так и не установлена. Зацепкой для сыщиков послужили личные вещи погибшей: среди них нашли ключи от квартиры в немецком Боттропе, городе, расположенном недалеко от голландской границы. Особое внимание вызвала и ее одежда — клетчатые леггинсы и лаковые туфли, что выглядело как необычный, даже эпатажный выбор для прогулки по пляжу, добавляющий этой истории еще больше загадочности.

