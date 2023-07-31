В Нигере мятежники прекратили поставки ресурсов Франции – СМИ

После смещения президента страны Базума мятежные военные объявили о прекращении поставок урана и золота Франции. По словам участника мятежа, у страны есть уран, алмазы, золото и нефть, но при этом государство живет в формальном рабстве. Он также подчеркнул, что в Нигере не нуждаются во французах и могут самостоятельно обеспечить себе безопасность.

Африканское государство действительно располагает внушительными запасами урана, от которого Франция сильно зависит. Поставки ресурсов из этой страны обеспечивают 15-17 процентов сырья для французских АЭС.