В Никарагуа в ДТП с автобусом погибли 19 человек, 20 ранены
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Автобус в Никарагуа столкнулся с ограждением моста, после чего повис на нем. Как пишет газета La Prensa, в результате аварии 20 человек погибли, в числе которых восемь детей.
Отмечается, что водитель автобуса, судя по всему, превысил скорость, что и стало фатальным. Мужчина не справился с управлением и спровоцировал ДТП.
«По меньшей мере 19 человек погибли во время ДТП, произошедшего в городе Матагальпа (в центральной части страны - прим. ред.), 20 человек пострадали», - говорится в сообщении.
В настоящее время водитель транспортного средства задержан.