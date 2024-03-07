В НИКИ детства рассказали, как аллергикам пережить 8 Марта

Аллерголог-иммунолог НИКИ детства Элла Сорокина рассказала, как аллергикам пережить 8 Марта, когда всем жительницам дарят цветы и сладости. Некоторые букеты и десерты могут вызвать серьезную аллергическую реакцию, отметили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Цветы могут стать причиной аллергии за счет большого количества легкой пыльцы. Поэтому лучше не покупать гиацинты, крокусы, примулу, мимозу, астры, хризантемы, гипсофилы, ромашки. Цветы с сильным ароматом могут вызвать головную боль, если оставить их в непроветриваемом помещении — это лилии, каллы, сирень, герань.

Самыми безопасными являются тюльпаны, нарциссы, кустовые розы — у них тяжелая пыльца, которая не разлетается вокруг. Кроме того, можно без опаски дарить орхидеи — у них вообще нет запаха и пыльцы. Помимо этого, безопасны суккуленты.

При выборе сладостей в подарок лучше выбирать конфеты с максимально простым и натуральным составом: всяческие заменители, трансжиры, красители превращают десерт в «химическую бомбу». Также рекомендуется отказаться от покупки сладостей с орехами — на них может быть аллергия.