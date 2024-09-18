В НИКИ детства рассказали об инфекциях, которые можно привезти из жарких стран. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам руководителя учреждения Нисо Одинаевой, речь идет о множестве вирусных, бактериальных, паразитарных заболеваний. При любом недомогании у ребенка после отпуска следует обратиться к врачу и рассказать, в какой стране он отдыхал.

Специалисты призывают не купаться в стоячих водоемах и реках в Африке, Индии и Китае. В них могут обитать паразиты шистосомы. Каждый год от шистосомоза умирают до 200 тысяч человек. Заразиться можно при купании, употреблении инфицированной воды и прикосновении к речным улиткам.

Также опасен амебиаз. Ребенок может заразиться даже в результате употребления пищи в отеле, если в нем не соблюдаются санитарные требования. В результате может возникнуть диарея, сменяющаяся запором. В дальнейшем грозит перфорация кишечника и перитонит.

Наиболее опасной инфекцией является малярия, которую переносят комары и москиты. Поэтому надо быть особенно осторожными во время отпуска во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии и на Филиппинах.