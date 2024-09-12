В НИКИ детства рассказали об опасности детских невритов, передает Министерство здравоохранения Московской области. Речь идет о воспалении лицевого нерва у детей.

Невриты могут возникать по разным причинам — и вследствие генетических факторов, и в результате заражения инфекциями. При этом симптомы всегда одинаковые — это утрата способности управлять отдельными группами мышц лица, а также слабость, боль в области пораженного нерва, онемение или покалывание.

В случае обнаружения подобных симптомов следует как можно скорее обратиться к врачу. Терапия начинается сразу после диагностики. Ее цель — восстановить функции лицевых мышц. Используются и медикаменты, и физиотерапия, редко — хирургическая коррекция.

Если заболевание запущено и длится дольше трех месяцев, существует риск неполного восстановления работы нервов. Поэтому очень важно своевременно обратиться за помощью врачей.