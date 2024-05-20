В Никитском монастыре подмосковной Каширы прошло празднование Дня жен-мироносиц

«Этот праздник — доказательство важной роли женщин в нашей жизни, которые несут любовь, порядок, добро и гармонию в этот мир», — высказал мнение Михаил Шувалов.

Почетными гостями мероприятия также стали настоятель Старо-Голутвинского мужского монастыря, Благочинный монастырей Коломенской епархии игумен Варлаам, настоятельница Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря игуменья Агния и летчик-космонавт, Герой России, советник Губернатора Московской области Елена Серова.

Мероприятие началось с проведения Божественной Литургии, после которой состоялся крестный ход. Творческие коллективы городского округа Кашира выступили с интересными номерами. В рамках празднования состоялось много различных мастер-классов.

«Праздник получился очень насыщенным», — отметил Михаил Шувалов.

В завершении мероприятия состоялась полемика «Подвиг — как духовное воспитание героев», которая была посвящена теме патриотического воспитания молодого поколения и важности сохранения духовных ценностей. Гости делились своими мнениями по данному поводу.