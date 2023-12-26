В Николаеве гремят взрывы, объявлена воздушная тревога

Жители украинского города Николаев сообщают в местных пабликах о взрывах. На территории Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Согласно данным онлайн-карты украинского Минцифры, воздушная тревога также звучит в Черкасской и Кировоградской областях.

Перед этим о пролете российских ударных БПЛА в сторону Николаева сообщали украинские СМИ.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.