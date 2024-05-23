В Николаевской области начали поджигать релейные шкафы
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На Украине в Николаевской области начали поджигать релейные шкафы на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные издания «Страна» вечером четверга, 23 мая.
По данным издания, которое ссылается на собственный источник в правоохранительных органах, сам поджог случился еще 17 мая, но о нем стало известно только сейчас. Ранее об этом инциденте также сообщали и «Украинские железные дороги». При этом, в результате ЧП движение не ограничивалось и не прекращалось.
При этом, стало известно, что это не первый случай поджога релейного шкафа на Украине. В результате последнего инцидента в городе Вознесенск было возбуждено дело о «Диверсии», если правоохранители найдут виновного, то тому может грозить до 15 лет.