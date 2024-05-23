На Украине в Николаевской области начали поджигать релейные шкафы на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные издания «Страна» вечером четверга, 23 мая.

По данным издания, которое ссылается на собственный источник в правоохранительных органах, сам поджог случился еще 17 мая, но о нем стало известно только сейчас. Ранее об этом инциденте также сообщали и «Украинские железные дороги». При этом, в результате ЧП движение не ограничивалось и не прекращалось.

При этом, стало известно, что это не первый случай поджога релейного шкафа на Украине. В результате последнего инцидента в городе Вознесенск было возбуждено дело о «Диверсии», если правоохранители найдут виновного, то тому может грозить до 15 лет.