В Николаевской области продают конфискованный пень за 90 гривен

В Николаевской области Украины исполнительная служба провела аукцион по продаже нестандартного актива — деревянного пня, изъятого в рамках исполнительного производства. Информация об этом была распространена агентством УНИАН.

Начальная цена лота составила всего 90 гривен (примерно 160 рублей). Однако сам процесс реализации потребовал от государственных органов значительных усилий и расходов. Для обеспечения процедуры специалистам пришлось выехать на место для изъятия объекта, после чего привлекались эксперты для его оценки и административного сопровождения торгов.

Как отмечается в сообщении, для проведения этой процедуры было потрачено множество ресурсов.

