В Николо-Архангельском храме в Подмосковье почтили память погибших сотрудников УФСИН

В Николо-Архангельском храме в Балашихе прошла панихида, посвященная Дню памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Поминовение стало частью ежегодной всероссийской акции «Вахта памяти», сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Участие в богослужении приняли руководство, личный состав и ветераны подмосковного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Как отметил председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии священник Михаил Куземка, который провел богослужение, панихида с участием руководства и сотрудников УФСИН по Московской области в Николо-Архангельском храме проводится впервые.

«Это богослужение, при котором христиане молятся о почивших людях — родных, знакомых, коллегах по работе, службе. <…> Сотрудники уголовно-исполнительной системы бережно хранят память о безвременно ушедших сослуживцах», — сказал священник.

Посвященная погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной системы акция «Вахта памяти» проходит по всей стране с 22 августа. Она завершится сегодня в Николо-Угрешском монастыре.