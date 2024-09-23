В Николо‑Угрешском монастыре прошли памятные мероприятия, посвященные сотрудникам УИС

В Николо-Угрешском монастыре состоялись памятные мероприятия, посвященные сотрудникам УИС, погибшим при выполнении служебных обязанностей, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Для родственников и коллег погибших сотрудников УИС провели экскурсию по территории монастыря и рассказали об особенностях его архитектуры, хранящихся там святынях, а также об истории создания обители. После в Храме преподобного Пимена Угрешского, внутри которого на мраморных плитах увековечены имена 201 героя-сотрудника УИС, которые ценою собственных жизней до конца оставались верны долгу, состоялось чтение молитвы.

Затем на территории перед храмом прошел торжественный митинг, на котором выступили директор ФСИН России Аркадий Гостев и епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии Кирилл.

Директор ФСИН России выразил глубокую признательность родным и близким погибших сотрудников за стойкость, исключительное мужество и жизненную силу, а также поблагодарил всех, кто оказывает содействие ведомству, в том числе в благоустройстве и оформлении Николо-Угрешского монастыря.

«Мы склоняем голову перед светлой памятью тех, кто ценою собственной жизни выполнил служебный долг и до конца остался верным Присяге и Отечеству», — сказал Аркадий Гостев.

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, в свою очередь, отметил, что благодаря сотрудничеству духовенства и ФСИН России восстанавливается храм преподобного Пимена Угрешского и жизнь вокруг святыни.

Митинг завершился минутой молчания в память о героически погибших сотрудниках уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и торжественным прохождением взвода почетного караула.

Фото: [ пресс-служба ГУФСИН России по Московской области ]

День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации отмечают каждый год 22 сентября. В этом году к скорбной дате в храме завершили роспись внутреннего убранства. В преддверии Дня памяти именно здесь состоялась Лития по усопшим.

В богослужении, которое провел епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, наместник Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря Мефодий, приняли участие в том числе директор ФСИН России Аркадий Гостев, депутат Госдумы Василий Пискарев, заместитель Министра юстиции РФ Всеволод Вуколов, статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов, руководящий состав Федеральной службы исполнения наказаний и территориальных органов ФСИН.