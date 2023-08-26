В Никополе под Днепропетровском артобстрелом повреждены линии электропередач
Фото: [«Россети Московский регион»]
На повреждения ЛЭП в Никополе в соцсетях пожаловался глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, минувший ночью в Никополе из-за артиллерийского обстрела были попадания снарядов сразу в несколько линий электропередач.
«По уточненной информации, из-за вечернего артиллерийского обстрела Никополя повреждены две линии электропередачи», - написал Лысак.
Ранее врио губернатора Запорожской области Александр Балицкий сообщил, что на новых российских территориях прорабатывается введение нового федерального округа.