В Нижегородской области бойцу СВО неправомерно отказали в выплатах

В Нижегородской области участник специальной военной операции на Украине получил ранение и претендовал на выплаты, но чиновники ему отказали. Восстановить справедливость пришлось через прокуратуру и суд. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на правоохранителей.

Участник СВО получил осколочное ранение во время службы, а после отправился на гражданку лечиться и пытался получить выплаты в связи с травмой. Он обратился в государственное казенное учреждение Нижегородской области, однако местные чиновники отказали ему в выплате миллиона рублей в связи с ранением. Аргументировали это тем, что у бойца отсутствовала регистрация по месту жительства либо по месту пребывания в области.

В ситуации разбиралась местная прокуратура. Сотрудники ведомства установили, что средства должны были перечислить военному. В связи с этим к министерству социальной политики Нижегородской области направили исковое заявление, которое удовлетворили в суде.

Таким образом бойцу будут обязаны перечислить положенную компенсацию за ранение, однако пока фактического исполнения не состоялось. Этот вопрос остался на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что матери ребенка участника спецоперации из Башкирии не удалось получить выплаты