Матери ребенка участника СВО из Башкирии не удалось получить выплаты

Mkset изучило решение суда, согласно которому суд в Уфе отклонил иск женщины. По данным издания, она влюбилась в молодого человека. Влюбленные не оформляли отношения официально, но начали совместно жить. В паре родился ребенок. В 2011 году бывшие возлюбленные прекратили отношения. Совместный ребенок остался с матерью.

По данным издания, пара не поддерживала связь. В 2022 году мужчину мобилизовали. Скоро он покинул зону боевых действий из-за поставленного диагноза — рак. Мужчина проходил курсы лечения, но справиться с болезнью не смог. Мать его ребенка после смерти военнослужащего подала иск на выплаты.

Из документов суда известно, что женщина рассказывала, что с умершим была в хороших отношениях. По ее словам, они друг друга любили и хотели пожениться, но не успели. Родители мобилизованного данную версию опровергли. Они считают, что женщина решила получить государственные выплаты.

Суд отказал в иске. Поводом стало то, что пара рассталась в 2011 года. Доказано, что с тех пор они не вели совместное хозяйство.

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