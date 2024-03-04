В Нижегородской области число электрокаров выросло втрое

В Нижегородской области выросло в три раза число электрокаров. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что на конец минувшего года в регионе было около 880 таких автомобилей, а в 2020-м — всего 20 и около 160 — в 2021-м.

Отмечается, что по темпам развития инфраструктуры для электромобилей Нижегородская область занимает третью строчку в России. В течение двух лет в регионе было построено 150 электрозаправок в Нижнем Новгороде, Городце, Выксе и Дивееве.

Добавляется, что также в Нижегородской области было закуплено 500 электротакси, из которых почти 300 работают.