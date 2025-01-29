В Нижегородской области мужчина расправился с двумя гостями

В Нижегородской области задержали мужчину, который мог убить двух человек, пришедших к нему в гости. Об этом 29 января сообщает региональное УМВД.

Инцидент случился 28 января. Мужчина пригласил двух знакомых на застолье к себе домой, но в ходе общения хозяин и гости поссорились. По предварительной версии, собутыльники отказались идти домой, а затем легли спать у подозреваемого. Последнему это не понравилось: он схватился за топор и нанес гостям несколько ударов. Ранения оказались смертельными.

Подробности преступления теперь выясняют правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Душегуба задержали, им оказался 31-летний местный житель, который ранее имел судимость. После расследования мужчину передадут суду для установления вины на основе собранной базы доказательств. Решается вопрос о мере пресечения на время следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Татарстане арестовали мужчину, который сознался в убийстве двух женщин.