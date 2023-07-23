В Нижегородской области зафиксировано почти 300 тыс. дачников
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В Нижегородской области насчитывается почти 300 тыс. личных подсобных хозяйств сельских населенных пунктов. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на территориальный орган статистики.
Отмечается, что в прошлом году в регионе было произведено почти на 10% больше картофеля, чем годом ранее, на 3% овощей открытого и закрытого грунта, около 7% составил рост выращенных ягод и фруктов.
Добавляется, что также дачники в Нижегородской области произвели в 2022 году около 63 тыс. тонн молока, более 16 тыс. тонн скота и птицы.
Поясняется, что также за счет введения дачной амнистии в регионе построили почти тысячу жилых домов, что почти на 30% больше, чем годом ранее.