В Нижегородской области зафиксировано почти 300 тыс. дачников

В Нижегородской области насчитывается почти 300 тыс. личных подсобных хозяйств сельских населенных пунктов. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что в прошлом году в регионе было произведено почти на 10% больше картофеля, чем годом ранее, на 3% овощей открытого и закрытого грунта, около 7% составил рост выращенных ягод и фруктов.

Добавляется, что также дачники в Нижегородской области произвели в 2022 году около 63 тыс. тонн молока, более 16 тыс. тонн скота и птицы.

Поясняется, что также за счет введения дачной амнистии в регионе построили почти тысячу жилых домов, что почти на 30% больше, чем годом ранее.