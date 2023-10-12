В нижегородском лицее выявили очаг инфекционного менингита

Как пишет ТАСС, в лицее №28, что находится в Нижнем Новгороде, выявили очаг инфекционного менингита, который вызван энтеровирусом. На данный момент болеют 2 человека. А в классе, где они учились, ввели карантин в целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Роспотребнадзор по региону сообщил, что «в ходе эпидемиологического исследования» проводится комплекс мероприятий, который подразумевает под собой усиленную дезинфекцию в помещениях лицея, организацию медицинского осмотра, лабораторные обследования, а также медицинские наблюдения за лицами, которые контактировали с заболевшими.

Ведомство отметило, что в 2023-м, как и в предыдущие годы, в регионе наибольшее число заболевших составляют дети до четырнадцати лет.