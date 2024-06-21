В Нижнем Новгороде мужчина пытался заманить детей в квартиру

Житель Нижнего Новгорода пытался заманить при помощи денег девочек в подъезд и далее в свою квартиру. Эту информацию проверяют правоохранители, пишет NewsNN .

Инцидент произошел на улице Даргомыжского. Мужчина предлагал зайти трем несовершеннолетним девочкам в подъезд и получить за это деньги. При этом его просьбы были настойчивыми и угрожающими.

«Не дай бог убежите. Я вас всех запомнил. Или вы хотите убежать? Я ничего делать лишнего не буду. Пошли, вот в подъезд. Ничего не будет. Я вам отдам деньги, я даже к вам притрагиваться не буду», — сказал мужчина, его слова передает NI Mash.

Произошедшее попало на камеру подъезда и распространилось по Сети. В ГУ МВД по Нижегородской области отмечают, что жалоб на подозрительного мужчину не поступало, но появившуюся информацию проверят. Если она подтвердится, будет дана правовая оценка и предприняты меры согласно законам.

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