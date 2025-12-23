В Нижнем Новгороде открылись елочные базары

За неделю до праздников в Нижнем Новгороде открылись традиционные елочные базары. Горожане уже начали присматриваться к будущим украшениям своих домов, и корреспондент местного издания решила выяснить, во сколько в этом году обойдется праздничная хвоя. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Основной ассортимент представлен елками из Кировской области, которые, как поясняют продавцы, отличаются от местных. Это так называемые полевые деревья — у них более мелкие ветки и короткие иголки. Цены здесь формируются строго: метровая красавица стоит около тысячи рублей, двухметровая — две тысячи. За особенно пушистый экземпляр или трехметровое дерево придется отдать уже около пяти тысяч рублей.

Однако все чаще нижегородцы отдают предпочтение не целым деревьям, а альтернативным вариантам — компактным композициям в горшках или флористическим букетам из веток. Маленькие елочки в кашпо стартуют от 300 рублей, а искусно собранная полуметровая композиция на подставке обойдется в целую тысячу. Простые букеты веток можно купить за 200 рублей, а более нарядные, с натуральными шишками, — уже за 400-600 рублей. Интересно, что на веточки, в отличие от целых елок, еще можно поторговаться с продавцом.

Помимо зелени, базары предлагают и все необходимое для праздника — от специальных подставок для деревьев до гирлянд и игрушек. Стоимость украшений варьируется от пары сотен за простые наборы до нескольких тысяч за масштабные световые шторы. Таким образом, итог предновогодних хлопот для нижегородцев вполне предсказуем: создать праздничную атмосферу можно на любой вкус и кошелек, но главный символ Нового года — будь то живая ель или изящный букет — остается для многих обязательной и ощутимой статьей праздничных расходов.

