В Нижнем Новгороде ветеринары провели свыше ста процедур в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили»

В Нижнем Новгороде продолжается реализация программы бесплатной стерилизации домашних животных. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что ранее проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» выиграл грант в городском конкурсе «Открытый Нижний».

Добавляется, что его реализация стартовала в начале осени прошлого года. В рамках его ветеринары провели свыше ста процедур, включая вакцинацию от бешенства, стерилизацию, чипирование, оформление ветпаспорта и консультации.

Отмечается, что данный проект стал востребованным, поскольку образовалась большая очередь желающих получить услуги.