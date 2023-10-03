В Нижнем Новгороде возбудили дело о хулиганстве в отношении напавшего с битой на детей

Напомним, что ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором было видно, как мужчина нападает на детей, катающихся во дворе на велосипедах. Один смог вовремя уехать, другой же упал из-за удара.

В региональном управлении следственного комитета Российской Федерации сообщили о том, что в отношении нижегородца было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Известно, что он, вооружившись битой, напал на юных велосипедистов Нижнего Новгорода. Об этом пишет агентство «РИА Новости».

Согласно версии следствия, в дневное время суток в воскресенье, первого октября 2023 года, житель региона находился в Канавинском районе на улице Карла Маркса. Там мужчина и нанес двум несовершеннолетним телесные повреждения. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.