В Нижнем Новгороде жители два года опасаются разрушения дома

Многоквартирный дом разрушается в Нижнем Новгороде. Жильцы пытаются доказать его аварийность, но тщетно. Об этом пишет NewsNN .

Два года жители дома №7 корпуса 1 на улице Циолковского трясутся из-за изменений здания. В помещениях и на фасаде появляются трещины, со стен падают кирпичи, слышен скрип и другие не самые приятные звуки.

Руководитель ТСЖ «КВАРЦ 1» Егор Науменко отметил, что дефекты раскрыла стройка возле потенциально опасного жилого дома. Проживающие на Циолковского люди стали неожиданно слышать запредельный шум и ощущать вибрации в здании. Позже стали проявляться и внешние изменения дома. Генподрядчик предоставил экспертизу, согласно которой уровень вибраций соответствует норме. Однако другой документ говорил о нарушениях при выполнении отдельных работ.

Госжилинспекция получала жалобы на состояние дома дважды: в 2023 и текущем годах. Обратились в мэрию, посоветовали сделать независимые экспертизы. Это оказалось дорогостоящим удовольствием.

«Я видел результаты проверок. И знаю, что дальнейшая эксплуатация дома может представлять непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Деньги собираем, но пока не хватает, экспертизы — недешевое удовольствие. Тем более, восстановить дом и обеспечить безопасность проживания в нем», — объяснил собеседник NewsNN.

Прокуратура Сормовского района согласилась с этими выводами и встала на сторону жильцов дома. Было вынесено представление мэру Нижнего Новгорода. Через суд собираются доказать неправоту администрации и добиться признания опасного дома аварийным.