В Нижнем Новгороде жители пожаловались на фекальный потоп и комаров в доме

Жители одного из домов в Нижнем Новгороде столкнулись с неприятной ситуацией. В здании произошло фекальное затопление, а также расплодились комары. На эту проблему обратил внимание портал «Время Н».

Речь идёт о здании, находящемся по адресу улица Бурденко, дом 20. Одна из жительниц утверждает, что весь летний сезон подвал их дома затоплен множественными сточными водами.

«Из-за этого в квартирах чувствует сырость и расплодились комары. А, самое главное, вода подмывает фундамент — так дом однажды рухнет», — опасается женщина.

Она добавила, что обращения в различные инстанции не дали ощутимого результата. Например, в управляющей компании жильцам ответили, что проверили подвал и не нашли там посторонних запахов. Компания заверила, что общедомовые инженерные системы в порядке и утечек нет.

«Имеет место увлажнение отдельных участках подвала от грунтовых вод. Для предотвращения их скопления установлены насосы, которые работают в автоматическом режиме», — сказано в письме УК.

В региональной жилинспекции нижегородцев проинформировали, что после затопления подвала было проведено некое контрольное мероприятие. Однако убийственный запах и ныне там, заключил портал.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Талдоме семьям-переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир.