В Талдоме семьям-переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир

В поселке Вербилки Талдомского городского округа 100 семей-переселенцев из 17 аварийных домов получили ключи от новых квартир в торжественной обстановке, новостройку возвели в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья. Руководитель фракции «Единая Россия» в округе Михаил Аникеев подчеркнул, что стройка была непростой из-за недобросовестности первого подрядчика.

«Реализация программы переселения в Вербилках стала значимым шагом в решении проблемы ветхого жилья в Талдомском округе. Благодаря слаженной работе администрации округа, подрядчика и партии «Единая Россия» удалось, несмотря на определенные трудности, в короткие сроки построить современный жилой дом, отвечающий всем потребностям новоселов», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Крупенин.

В регион продолжают реализовывать программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Житель нового дома в Вербилках Вера Кузнецова поделилась, что новый дом оборудовали лифтом, пандусами для инвалидов и колясок, на территории есть новая детская игровая площадка и парковка для автомобилей.

