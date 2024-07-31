В Болгарии на оружейном заводе по утилизации боеприпасов взорвался снаряд

Несмотря на всю серьезность происшествия, официальные лица заявили, что в результате аварии никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники военной полиции, которые выясняют возможные причины аварии и оценивают сумму нанесенного ущерба.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Болгарии, на оружейном заводе «Терем — Царь Самуил» в городе Костенец Софийской области произошел взрыв снаряда во время проведения испытательных работ. Инцидент привел к значительному материальному ущербу – пострадали крыша и стена. При этом обошлось без человеческих жертв.

Известно, что предприятие специализируется на утилизации боеприпасов, а также на производстве продукции, о чем пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что женщина под разрывы снарядов пересекла линию фронта, чтобы попасть в Россию.