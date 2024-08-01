В Нижнем Тагиле спасатели продолжают доставать людей из-под завалов

Утром в городе произошла трагедия – в одном из жилых домов обрушился целый подъезд из-за взрыва газа. Согласно предварительным данным, под завалами могут находиться 9 человек, в том числе 4 ребенка. Об этом рассказал Telegram-канал 112.

На место происшествия незамедлительно были направлены спасательные службы. На данный момент удалось достать из-под завалов 3 детей и 3 взрослых, которые были срочно госпитализированы.

Последняя проверка газового оборудования в доме была проведена чуть менее месяца назад, 19 июля. Тогда специалисты заявили, что с системой газоснабжения все в порядке, о чем пишет Mash.

В сети уже появились первые фотографии и видеозаписи, демонстрирующие масштабы разрушений. Спасательная операция по поиску и извлечению людей из-под завалов продолжается. Местные жители, ставшие очевидцами трагедии, рассказывают, что взрыв был настолько мощным, что выбил окна в соседних домах.

Ранее сообщалось о том, что после взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле ввели режим чрезвычайной ситуации. Он позволит властям и спасателям действовать максимально быстро.