В Нижневартовске передали в суд дело о незаконных игорных заведениях

Как сообщает ugra-news.ru , в Нижневартовске, что находится в Ханты-Мансийском автономном округе, завершилось расследование уголовного дела, которое возбудили против 8-ми человек, проживающих в городе.

Они незаконным путем организовывали, а также проводили азартные игры с использованием игровых автоматов.

Согласно информации, поступившей от пресс-службы СУ по региону, группа преступников занималась проведением и организацией азартных игр в городе Нижневартовск. Их деятельность была зафиксирована в период с декабря 2021 по май 2022 года. При этом они использовали игровые автоматы.

Ведомство также сообщило о том, что расследование не обошлось без допросов со специалистами, экспертиз с компьютерами и другими технологиями, а также прочих действий следственного и процессуального характера.