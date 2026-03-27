В Нягани церковь поможет женщинам отказаться от аборта: подписано соглашение

В Ханты-Мансийском автономном округе подписано соглашение между Югорской епархией и Няганской окружной больницей. Документ, который скрепили подписями епископ Югорский и Няганский Михаил и временно исполняющий обязанности главврача Александр Бадьин, предполагает сотрудничество в сфере поддержки беременных женщин.

Одно из ключевых направлений совместной работы — доабортное консультирование. Священнослужители помогут пациенткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, найти альтернативу прерыванию беременности. Женщинам предложат духовную и психологическую поддержку.

Кроме того, в стенах больницы появится молельная комната, где будут регулярно проходить богослужения.

Глава Нягани Иван Ямашев в своем Telegram-канале назвал подписанное соглашение не просто формальностью, а реальной помощью тем, кто в ней нуждается. По его словам, главное, чтобы каждый человек, обратившийся за поддержкой, почувствовал заботу и осознал, что человеческая жизнь бесценна.