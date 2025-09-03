В Нью-Йорке голодный медведь устроил погром в жилом доме и напал на хозяина

В штате Нью-Йорк зафиксирован редкий случай вторжения дикого животного в человеческое жилище. Как сообщает телеканал WNYT, инцидент с нападением медведя на человека произошел в минувшую субботу, 31 августа, в небольшом поселке Кайро.

По предварительным данным, хищник проник в дом через прихожую, привлеченный запасами продовольствия и оставленными там же пакетами с бытовыми отходами. Хозяин дома, не подозревая о непрошеном госте, случайно столкнулся с ним в дверном проеме, что и спровоцировало агрессию со стороны зверя. В результате конфронтации животное нанесло мужчине серьезную травму, либо мощным ударом лапы, либо укусом.

Эксперты из Департамента охраны окружающей среды, прибывшие на место происшествия, отметили, что подобные нападения в регионе являются большой редкостью. Обычно медведи проявляют активность в весенний и ранний летний периоды, когда покидают зимние берлоги в поисках калорийной пищи для восстановления сил. Пострадавший был госпитализирован, а его дальнейшее состояние не уточняется. Информации о поимке опасного животного на данный момент не поступало.

