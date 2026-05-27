В ногу с Димитрием Донским: в Москве пройдет крестный ход, объединяющий горожан вокруг подвига святого полководца

1 июня, в день памяти святого благоверного князя Димитрия Донского — выдающегося полководца, защитника и созидателя столицы, — в Москве состоится крестный ход под названием «Дмитриевское шествие». Организаторы сообщают, что это молитвенное событие призвано объединить жителей столицы вокруг духовного подвига святого и вековых традиций Отечества, передает « Царьград ».

Торжественные мероприятия начнутся в 9 утра с Божественной литургии, которая пройдёт в древнем Спасо-Андрониковом монастыре. Ровно в полдень оттуда отправится колонна крестного хода. Участники проследуют к памятнику святому благоверному князю Димитрию Донскому. У монумента будет совершён праздничный молебен с акафистом, после чего состоится торжественное возложение цветов.

Как подчёркивают устроители шествия, сегодня, когда Россия снова проходит через полосу серьёзных испытаний, особенно важно обращаться к подвигам предков и духовному наследию. В общей молитве и соборности жива память о созидателях и защитниках Руси, крепнет связь между поколениями и укрепляется надежда на духовное возрождение.

Организаторы призывают приходить на крестный ход целыми семьями — с супругами, детьми, внуками, родителями, а также друзьями и коллегами. Участие в шествии открыто для всех желающих.